Эрмитаж представил отреставрированные часы наполеоновской эпохи

В мире сохранилось всего пять таких часов. Два экземпляра — в частных коллекциях Парижа, один — в британском королевском собрании. А эти - в Эрмитаже. Долгое время эрмитажные часы считали копиями британских. Но во время реставрации выяснилось, что это не так.

"Первое, что мы сделали, мы разобрали механизм, вынули пружины и прочитали годы изготовления механизма для этих часов. Это был 1807-й, а те часы, 1808 г., лондонские часы - 1812 г., то есть они сделаны позже", - рассказал Валентин Молотков, старший научный сотрудник лаборатории научной реставрации часов и музыкальных механизмов.

В основе композиции часов — сюжет картины французского художника Жака-Луи Давида. В центре — Герсилия: она встаёт между мужем и отцом, чтобы остановить битву римлян и сабинян. Скульптурная группа повторяет этот драматичный момент. Кроме эрмитажной пары, на выставке также представлены элементы ещё одних часов — поздней копии из Музея театрального и музыкального искусства.

У этих часов одна композиция, но есть деталь, которая отличает их друг от друга. На экземпляре из собрания Музея театрального и музыкального искусства Ромул изображён в плаще, а на эрмитажном его нет. Плащ был съёмным — владелец мог сам выбирать облик героя.

Реставрация длилась два года. Специалисты восстановили повреждённый декор и мраморные основания, воссоздали крепления и отдельные фрагменты бронзовых фигур. Механизмы также требовали восстановления: не хватало некоторых деталей.

"Вообще, цель реставрации, в нашем понимании, это создание авторского образа, к чему мы стремимся, то есть максимально полностью восстанавливаем то, что утрачено, чтобы этот самый образ вернулся нашим зрителям", - рассказал Михаил Гурьев, заведующий лабораторией научной реставрации часов и музыкальных механизмов.

Помогло то, что часы парные: сохранившиеся элементы одного экземпляра позволяли понять, как выглядели утраченные фрагменты другого.

"Это прекрасный повод приоткрыть двери музейного хранения и показать всё богатство и многообразие нашей коллекции часов эпохи самого начала XIX века, наполеоновской эпохи", - отметила Анна Гейко, научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства, хранитель коллекции французской декоративной бронзы и часов Государственного Эрмитажа.

Сегодня посетители могут рассмотреть тонкую работу французских мастеров и оценить, насколько кропотливым оказался труд реставраторов.

Fiat pax — "Да будет мир". Так называется выставка. И мы можем восхищаться задумкой французских мастеров начала XIX века. И работой мастеров современных.