Филипп Киркоров готовится к смерти: его завещание станет сюрпризом для всех

Филиппу Киркорову 59 лет. Народный артист России активно гастролирует, не отменяя концерты даже когда еле стоит на ногах из-за плохого самочувствия. Дело в том, что певцу нужно успеть обеспечить детям хорошую учебу и дать достойный страт в жизни.

При чем Киркоров продумал все на несколько шагов вперед. Если с ним что-то случится, наследники очень удивятся одному пункту в завещании поп-короля.

"Пока всё в клипах, в проектах, в программах, в шмотках. Чтобы на счету деньги были. Мало ли что со мной. Чтобы, если что, я был спокоен, что они первые 2-3 года без меня смогут прожить. Детям нельзя доверять деньги, нужен опекун", — признался Филипп в разговоре с Герой Иващенко.

Блогер прямо спросил у певца, не Андрей Малахов ли опекун его детей, 14-летних Аллы-Виктории и Мартина. Киркоров не стал юлить. По его словам, телеведущий является крестным отцом, но не опекуном.

"Эту тайну я не буду раскрывать. На то это и завещание, чтобы для всех было сюрпризом. Может, я вообще ничего не оставлю. А если меня завтра грохнут? Я поэтому сейчас задумываюсь, что надо что-то откладывать", — заявил Киркоров.