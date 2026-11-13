Москвичей предупредили о сильном ветре в пятницу

Сильный ветер ожидается в Москве в пятницу, 13 ноября. Жителей просят быть внимательными на улице.

Порывы могут достигать 12-17 метров в секунду, сообщили в столичном комплексе городского хозяйства. Непогода продлится до конца суток.

В ветреную погоду не стоит укрываться под деревьями и парковать под ними машины.

Температура воздуха днем составит 4-6 градусов выше нуля, ожидается небольшой дождь. Ночью столбики термометров опустятся до плюс двух. Атмосферное давление составит 732–741 миллиметров ртутного столба.