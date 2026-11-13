"Сама в шоке": Алика Смехова выложила фото и ее поздравили с беременностью

Алика Смехова получила множество комментариев под свежим фото. Известная актриса даже не подозревала, что снимок вызовет такой ажиотаж.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Алика Смехова опубликовала кадр, на котором запечатлена в эффектном блестящем черном платье. Вот только многие подписчики, глядя на фотографию, решили, что известная актриса ждет ребенка, и начали ее активно поздравлять.

Отметим, что другие подписчики, в том числе и коллеги, сделали вывод, что в заблуждение общественность ввели неудачный ракурс и пайетки, которые визуально "округлили" стройную Смехову. Например, такое мнение выдвинула актриса Ольга Кабо. "Смехова! Пайетки визуально создают объем… Сейчас сидишь рядом, стройна, как лань!!!" - заявила артистка. Алика ей ответила: "Ох уж эти пайетки и еще и отзеркаливает, сама в шоке".

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Ранее Алика Смехова рассказала о негативном опыте с уколами красоты. Известной актрисе сделали инъекции в Америке, а когда она вернулась в Россию, то заметила неприятные перемены.

Для начала актриса отметила, что уколы переносит "чудовищно". Тем не менее, поначалу все было в порядке. Вскоре она отправилась на мероприятие и там заметила, как ее лицо раздуло. Смехова была неприятно удивлена. Актриса сделала вывод, что каждый человек индивидуально переносит манипуляции.

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