ФСБ задержала террориста, планировавшего взорвать торговый центр в Ставрополе

Сотрудники ФСБ России задержали в Ставрополе уроженца одной из стран Центральной Азии, готовившего взрыв в торговом центре.

Задержанный был членом запрещенной в России международной террористической организации, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

Установлено, что мужчина присягнул на верность главарю террористов и в подтверждение клятвы намеревался подорвать самодельную бомбу в ставропольском торговом центре. Его название ФСБ не приводит. После подрыва преступник намеревался уехать в Сирию и присоединиться к боевикам.

Довести преступный умысел до конца мужчине не дали сотрудники ФСБ. При обыске в его доме обнаружили составные части бомбы и средства связи с инструкциями от куратора. Возбуждено уголовное дело о покушении на теракт.

Ранее сотрудники ФСБ задержали четырех украинских агентов в Майкопе, Омске и Донецке. Они передавали Киеву сведения об участниках спецоперации, объектах ОПК и ТЭК.