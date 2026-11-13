"Хотите выставить меня уродом?": Волочкова закатила истерику на публике

Анастасия Волочкова устроила истерику на презентации книги Марии Макаренко. У балерины сдали нервы из-за вопросов о наследстве.

Экс-прима Большого театра была не в духе. Обычно Анастасия с улыбкой отвечает даже на самые каверзные вопросы журналистов, но накануне она вспылила, когда речь зашла о недвижимости. На вопрос, правда ли, что она лишит дочь Ариадну наследства, Волочкова сообщила, что сама решит, кому и что оставить, да и говорить об этом пока рано.

"Послушайте, пожалуйста, вот скажите, пожалуйста, зачем вы лезете в мою недвижимость? Одну квартиру я уже продала в Питере давно. Следите за новостями. Почему вы, люди, мне должны говорить, кому я что должна завещать? Кому хочу, тому и завещаю. Подождите, рано об этом говорить" — заявила балерина корреспонденту "Хватит слухов!"

Окончательно нервы у артистки сдали, когда один из операторов подошел слишком близко и стал снимать Анастасию с невыгодного ракурса. Волочкова сочла это за хамство и, не сдерживая эмоций, резко обратилась к съемочной группе.

"Можно, пожалуйста, не лезть мне в нос с этой камерой? Почему вы меня, красивую женщину, императрицу, хотите выставить как какого-то урода? Смотрите, в какой я форме, я ее держу. Посмотрите на мои морщины — они настоящие, естественные. Это и есть мое благородство и мое естество", — отчитала журналистов балерина.