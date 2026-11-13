Сергей Гармаш стал неузнаваем: вместо брутала теперь добрый дедушка

Сергей Гармаш считается одним из самых востребованных российских актеров. Однако в последнее время он ушел в тень.

Но буквально накануне, 12 ноября, 68-летний Гармаш появился на публике. Известный артист отметился на второй церемонии награждения победителей открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова".

Прославленный артист появился на сцене в черном строгом костюме, совершенно седой и с белоснежной щетиной. Свежие фото Сергея Гармаша немедленно попали в Сеть.

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Интернет-пользователи неоднозначно отреагировали на новый образ артиста. Одни высказали мнение, что актер сильно изменился и стал неузнаваем. По их словам, от "брутала" Гармаша не осталось и следа. Теперь, говорят комментаторы, артист напоминает "доброго дедушку". Им в ответ другие пользователи Сети напомнили, что актер уже в возрасте - 1 сентября ему исполнилось 68 лет.

Напомним, что в 2020 году Сергей Гармаш со скандалом покинул театр "Современник", в котором прослужил без малого 40 лет. Любимец публики не согласился с "вектором развития", который задал новый художественный руководитель театра. Гармаш начал выходить на сцену Малого театра, сыграл в "Кроткой" по Достоевскому. Также он задействован в спектаклях Мастерской "12" Никиты Михалкова. Не секрет, что актер участвует в рекламе. А еще снимается в кино. Актер живет с семьей в большом загородном доме в Подмосковье и ни на что не жалуется.

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