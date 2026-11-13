Принц Уильям не доверяет Гарри по одной простой причине: без Меган не обошлось

Сыновья Карла III уже несколько лет находятся в состоянии конфликта. Принц Уильям не доверяет своему младшему брату, и на это есть веская причина.

Отношения между 42-летним Гарри и 44-летним Уильямом остаются крайне напряжёнными уже несколько лет. Однако конфликт между братьями ещё больше обострился после выхода скандальных мемуаров Гарри "Запасной" в начале 2023 года.

В интервью британскому изданию Daily Express королевский эксперт Ричард Фицуильямс объяснил, что главной причиной недоверия Уильяма к младшему брату стало решение герцога и герцогини Сассекских публично выступить с резкой критикой британской королевской семьи.

По мнению обозревателя, именно эти действия Гарри и Меган Маркл нанесли серьёзный ущерб отношениям внутри монархии и подорвали доверие между братьями.

"Они не разговаривают друг с другом уже более четырёх лет. Причина очень проста — Гарри не пользуется доверием. Он и Меган подвергли королевскую семью жесточайшей публичной критике. Во время интервью Опре Уинфри, которое посмотрели миллионы людей, на королевскую семью была возложена ответственность за психологическое состояние Меган", — заявил Ричард Фицуильямс.

По оценке эксперта, главным препятствием для примирения Гарри и Уильяма остаётся утраченное доверие, особенно после публичных обвинений в адрес королевской семьи и публикации личных подробностей семейной жизни.