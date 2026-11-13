Школьник убил мать и спрятал ее тело в чемодане

Тело женщины в чемодане обнаружили в Выборгском районе Санкт-Петербурга.
38-летняя женщина числилась пропавшей с начала ноября. При этом ее телефон был включен, и с номера продолжали приходить сообщения. У сестры появилось подозрение, что телефоном пользуется кто-то другой, и она обратилась в полицию.
"Первого ноября женщина последний раз выходила на работу, она убирала помещения. Потом ее никто не мог найти. Подозрительным стало то, что на звонки на мобильный она не отвечала, но переписывалась в смс", - рассказали следователи.
Тело пропавшей обнаружили в чемодане на экологической тропе вдоль Юкковского ручья в поселке Парголово. Подозреваемый – 15-летний сын убитой. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Причины произошедшего выясняются. Не исключено, что к трагедии привела обычная бытовая ссора.