"Он родился в огромной любви и нежности": Лиза Боярская сообщила о радостном событии

Елизавета Боярская воспитывает сыновей Андрея и Григория от актера Максима Матвеева. Их пара считается одной из самых красивых и крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Помимо семьи, известная актриса много времени посвящает работе. Причем Елизавета отдает предпочтение не кино, а театру. Она служит в Малом драматическом театре (Театре Европы) в Санкт-Петербурге с 2006 года.

На днях актриса сыграла в спектакле "Вишневый сад". В своем официальном телеграм-канале Боярская подчеркнула, что для труппы эта постановка всегда была большим событием. "Мы относимся к нему с особым трепетом. Он родился в огромной любви, нежности и каком-то совершенно особенном чувстве", - сообщила Елизавета.

Она объяснила, что многие спектакли бывают "вымучены" и даже "выстраданы", но конкретно эта постановка словно родилась "на кончиках пальцев". "Та самая нежность и хрупкость, которые мы очень бережём. Мы его невероятно любим, поэтому каждый выход на сцену, особенно после больших перерывов, становится для нас настоящим событием", - призналась актриса.

Ранее Боярская жаловалась, что она переносит на ногах странный вирус. Она пожаловалась, что страдает от насморка, кашля и "отсутствия голоса". По словам артистки, болезнь затянулась на недели. Причем, отметила Елизавета, страдает не она одна, а вся труппа.

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