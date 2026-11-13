Живущий за границей сын Аллы Пугачевой растет настоящим красавцем

Алла Пугачева стала многодетной матерью 13 лет назад. В настоящее время Примадонна отечественной сцены живет за границей.

В 1971 году Алла Пугачева родила дочь Кристину от первого мужа, артиста Миколаса Орбакаса. А двойняшки Лиза и Гарри появились на свет в 2013 году. Их выносила и родила суррогатная мать. Весть о том, что Алла Пугачева стала многодетной мамой, стала настоящей сенсацией.

С тех пор прошло 13 лет. В настоящее время Лиза и Гарри вместе с родителями проживают за границей. Россию они покинули несколько лет назад и с тех пор сменили несколько мест проживания. Вначале они обосновались в Израиле, потом перебрались на несколько месяцев в Латвию, а затем переселились на Кипр. Там они живут до сих пор.

По мнению фанатов, Гарри растет настоящим красавцем. Свежее фото подростка опубликовал на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" его отец Максим Галкин*.

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Подписчики рассыпались в комплиментах. Причем добрые слова достались не только 13-летнему Гарри, но и его отцу. В последнее время популярный артист сильно изменился. Он стал активно заниматься спортом, в результате теперь может похвастаться внушительными мускулами и подтянутой фигурой. А еще юморист отрастил волосы и осветлил их. Кроме того, молодой муж Аллы Пугачевой отпустил модную щетину.

Отметим, что суррогатное материнство очень популярно в мировом шоу-бизнесе. Так, в России с помощью посторонних женщин стали отцами Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Алекс Малиновский и другие.

*Признан в России иностранным агентом.

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