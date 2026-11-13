Тяжелобольная дочь Елены Воробей выходит замуж за студента

Единственная дочь Елены Воробей выходит замуж. 23-летняя София встретила своего избранника в университете.

Радостные новости подтвердила сама юмористка. Как пишет 7Дней.ru, Воробей с нетерпением ждет свадьбу дочери. С будущим зятем она уже познакомилась. О парне дочери Елена отзывается исключительно в превосходной степени.

"Надеюсь, что в следующем году нас всех ждет очень доброе, семейное и яркое событие. Пока все идет к этому. Он замечательный", — поделилась актриса.

Имя жениха дочери Воробей не раскрыла. Но известно, что молодые люди познакомились во время учебы в военно-медицинском вузе. Возлюбленный Софьи — будущий военный врач. Профессия, которую получает будущий зять, полностью устраивает Елену.

Напомним, что единственную дочь Елена Воробей родила в 2003 году от бизнесмена Игоря Константиновича. София появилась на свет семимесячной и практически все детство провела в клиниках. Мужчина был женат и не жил с юмористкой, но поддерживал ее. Он трагически погиб в 2016 году.

Когда дочь подросла, юмористка призналась, что ее девочка тяжело больна. София перенесла несколько операций, в том числе на позвоночнике, у нее был сколиоз. Девушка также могла потерять зубы из-за неправильного строения челюсти. В прошлом году дочь Воробей в очередной раз оказалась на столе хирурга. В Германии специалисты распилили Соне кости лица, а затем изменили их положение с помощью специальных шурупов.