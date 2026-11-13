"Благодарю этого замечательного мужика!": Фрейндлих поцеловала в губы Михалкова

Прославленная артистка Алиса Фрейндлих прибыла в Москву. Она получила почетную награду из рук Никиты Михалкова.

Накануне, 12 ноября, в Москве состоялась церемония вручения второй открытой Евразийской кинопремии "Бриллиантовая бабочка" в театре "Мастерская "12" Никиты Михалкова". На престижном мероприятии отметились Сергей Безруков, Константин Эрнст, Сергей Гармаш, министр культуры Ольга Любимова, Маргарита Симоньян, Ксения Алферова, Милош Бикович и многие другие.

Поднялась на сцену и 91-летняя Алиса Фрейндлих. Знаменитая актриса получила специальный приз "За вклад в мировой кинематограф". "Все, что я вкладывала, это было когда-то давно-давно, в ХХ веке, а сейчас уж XXI. Я уже давно ничего не вкладываю. Друзья мои, спасибо вам большое. Вся моя доблесть в том, что я всегда делала самое любимое дело за всю мою жизнь. И в кино, и в театре. И получила от этого неслыханное удовольствие. Делала это на совесть. Благодарю Никиту Сергеевича, он видимо уже забыл, что мне вручал "Орла" тоже за вклад. С тех пор я ничего не вложила. Благодарю вас! Благодарю сердечно жюри! И этого замечательного мужика!" - заявила Фрейндлих и поцеловала Михалкова в губы.

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К слову, в своем почтенном возрасте актриса продолжает работать, хотя на пенсию не жалуется. "У меня нормальная пенсия, нормальная. Я блокадница, поэтому у меня пенсия большая. Я еще Почетный гражданин, поэтому она удваивается. Вся пенсия идет на книжку, а потом на отпуск", - ранее говорила известная артистка.

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