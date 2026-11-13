За рулем взорвавшегося автомобиля в Москве находился бывший советник экс-премьера Украины

Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство после взрыва автомобиля в Москве.

Расследование дела продолжается. Назначены медицинская и взрывотехническая экспертизы, заявили в Следственном комитете. Сейчас на Кировоградской улице перекрыто две полосы движения, автомобилистов просят выбирать альтернативные маршруты.

За рулем автомобиля находился бывший советник экс-премьер-министра Украины Николая Азарова Сергей Заворотный, передает РИА Новости со ссылкой на СК. Он выжил, его доставили в больницу. По данным СМИ, мужчина получил осколочные ранения груди, спины и ног.

"Я пока ничего не знаю, кроме того, что вы знаете. Что взорвалась эта машина где-то в районе Чертаново. Он жив и, наверное, находится в госпитале", - сказал находящийся в России Азаров ТАСС.

Автомобиль Toyota Fortuner взорвался во время движения в районе Чертаново Северное утром в пятницу. Взрывной волной водителя выбросило из машины на проезжую часть.