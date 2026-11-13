Собянин: Завершен монтаж путепровода для дублера Боровского шоссе

В Москве завершили монтаж путепровода, который станет частью дублёра Боровского шоссе. Новая эстакада пересекает крупную магистраль Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе и связывает два округа столицы.

Как сообщил на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, по путепроводу проложат маршрут наземного транспорта, который свяжет станцию метро "Рассказовка" с социальными объектами на Новоорловской улице.

Жители города получат дополнительный доступ к объектам социальной инфраструктуры: школам, детским садам, взрослым и детским поликлиникам. Путепровод станет частью многоуровневой транспортной развязки, которую построят уже в следующем году.