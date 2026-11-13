В Москве созданы все условия для выявления и контроля сахарного диабета

Завтра Всемирный день борьбы с сахарным диабетом. В Москве созданы все условия для выявления и контроля этого одного из самых распространенных заболеваний.

И главное здесь - регулярная диспансеризация с чётким и проверенным алгоритмом. На консультациях лечащий врач проанализирует динамику, своевременно заметит изменения и при необходимости скорректирует терапию, не дожидаясь осложнений.

Кроме того, под наблюдением медиков проводятся необходимые обследования, чтобы выявить как можно раньше и возможные риски.

"В Москве в настоящий момент есть уникальные возможности, потому что есть московский чекап. Чтобы выявить на ранних этапах заболевание, потому что мы можем выявить заболевание, не дожидаясь осложнений сахарного диабета, и уже максимально начать лечение", - рассказала Анна Невольникова, заведующая отделением эндокринологии городской поликлиники №220, врач-эндокринолог.