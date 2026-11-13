В Москве представили инновационные модели протезов

Жизнь с новыми возможностями! В столице представили инновационные модели протезов. С их помощью можно решать самые разные задачи, причём достаточно быстро. Но на этом производители не останавливаются - изобретают и другие средства, облегчающие жизнь.

Он выглядит как современный гаджет и работает так же эффективно. Это новая модель бионического протеза предплечья. Все пальцы максимально подвижные. А в корпус встроен экран управления. С его помощью можно настроить разные жесты под выполнение любых задач.

Ещё недавно это звучало как фантастика для людей с ампутацией. В ходу были косметические протезы, которые просто прикрывали культю. Современные же модели с каждым годом становятся быстрее и функциональнее.

Работает устройство от импульсов собственной руки. Электромиографические датчики считывают сигналы с мышц, которые подаются для сгибания и разгибания пальцев. Взять бутылку, поднять чашку - простые действия, которые людям с ампутацией приходится осваивать заново. Чтобы управлять протезом, нужно потренироваться, но результат того стоит.

А это уже демонстрация локтевого модуля. Раньше у Ивана был нефункциональный протез, который только защищал мужчину от сколиоза. Хотя в хозяйстве ему пригодились бы обе руки.

Широкий угол раскрытия и диапазон. Ни в чем не уступает зарубежным аналогам. Это первый локтевой модуль, полностью разработанный и собранный в России. До этого все они поставлялись из-за границы. Исполнение пока механическое, но разработчики уже думают о бионике.

"Здесь задача действительно сложная, потому что управлять с помощью сигналов, которые можно получить на культе - вот столько степеней свободы, движения, вращения, в том числе добавляется локтевой модуль - это сложная инженерная задача. Мы её решаем", - отметил Руслан Бабинцев, исполнительный директор компании по производству протезов.

Решают задачи и людей с ампутацией ног. Новый модуль коленного сустава разработали в Санкт-Петербурге. Он гораздо чувствительнее старых моделей и позволяет его обладателю не думать о каждом своём шаге.

"Он подстраивается к темпу шага, он обеспечивает пользователю режим по наклонной поверхности – лестнице, пандусу, обеспечивает поддержку при посадке на стул", - пояснил Артём Козин, технический директор компании по производству протезов.

Стоит такое удовольствие недёшево. Однако протезирование - это часть программы реабилитации, которая полностью оплачивается государством. Исключение - экспериментальные технологии. Такой сейчас считается остеинтеграция. Это процедура, когда металлический штифт вставляют прямо в кость ампутированной конечности. И к нему крепят протез. Таким образом гаджет становится продолжением ноги. Тимур - второй человек в России, который решился на такую операцию.

Недавно производители протезов решили ещё одну проблему людей с ампутацией и выпустили специальную одежду. Она оснащена дополнительными молниями, легче надевается и снимается. Все эти новшества служат не только возвращению функций утерянной руки или ноги. Но и работают на психологический комфорт человека. Обладатели современных протезов не думают о том, как спрятать ампутированную конечность. Их мысли заняты тем, как гаджет поможет в работе и увлечениях.