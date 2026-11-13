"ТВ Центр" стал лауреатом престижной премии имени Владимира Зворыкина

Сегодня в Москве вручили награды лауреатам премии имени Владимира Зворыкина за технические достижения в области телевидения. Одну из них получил наш телеканал за студию, откуда в частности, выходит программа "Город новостей".

Всё происходит в пространстве площадью около 45 квадратных метров. Часть цифровых декораций отображается на физических экранах, которые покрывают пол и стены. LED-декорации дают изображение, свет и отражения непосредственно во время съемки.

Остальное пространство полностью виртуальное, и сложная система обеспечивает бесшовный переход между экранами и графикой. Шестиосевой робот отвечает за точное движение камеры. Каждая траектория заранее рассчитана и воспроизводится в эфире.

Благодаря этому мы за секунды можем оказаться в Большом театре, в Парке Горького или в Москвариуме на ВДНХ. Студии расширенной реальности - это передовая на сегодня технология в телевизионном производстве. И за её успешное внедрение и была присуждена награда команде "ТВ Центре" и наших технологических партнёров.

"Эта награда, эта награда команды, которая учувствовала в этом проекте и руководителя проекта, и режиссёра, и операторов, и инженеров-осветителей, который каждый вложил свою душу и свое умение в этот проект. Это уникальное сочетание технологии, которое там сложилось, мы все рисковали, но у нас это все получалось", - отметил Алексей Брусницкий, директор технической дирекции "ТВ Центр".