В Музеях Московского Кремля открылась масштабная выставка о Якове Брюсе

Яков Брюс - личность загадочная. Сподвижник Петра Первого, военачальник, ученый - для одних. Чернокнижник и колдун - для других. Потомок шотландских и ирландских королей. Его предки в России - с 1647 года. Он и родился в Москве, в Немецкой слободе. Не заканчивал никаких академий. Феноменальный кругозор Брюса - за счет самообразования. Свободно говорил на шести языках. Неслучайно сопровождал Петра в заграничном путешествии. И еще со времен потешных полков был с ним во всех начинаниях.

Был с Петром и во время главных сражений. Оказался не только выдающимся военачальником, но еще и великолепным дипломатом. Участвовал в подписании Ништадтского мира. Вот на выставке подлинник договора, завершившего Северную войну. Россия тогда стала империей. Получив значительную часть прибалтийских земель.

"Сам Пётр оценивает этот мир очень высоко, он говорит, что делегация наша сделала важнейшее дело, никогда Россия не получала такого выгодного мира и столь важного мира, потому что теперь реализована была мечта о выходе к морю, к Балтике", - рассказала Ольга Дмитриева, заместитель генерального директора по развитию просветительской деятельности и популяризации музея, куратор выставки.

А это та самая магическая Вселенная Брюса. Вот огромное зеркало. Вероятно, из-за него и поползли слухи, что Яков - колдун.

"Когда ночью в Сухаревой башне мерцал загадочный свет, то москвичи говорили о том, что, наверное, колдун Брюс сейчас разговаривает с ушедшими, проводит спиритические сеансы через вот это знаменитое зеркало Брюса. На самом деле это зеркало имело вполне научно-прикладной характер, Брюс основал в Сухаревой башне первую в России обсерваторию", - пояснила Ирина Масленникова, научный сотрудник Музеев Московского Кремля, куратор выставки.

Открыл в башне еще и школу навигационных наук. В области его интересов были математика, астрономия, физика, баллистика, химия, медицина, геология. Учёный-энциклопедист. Вот только сознание большинства его современников ещё не было готово к фигуре такого масштаба и таким экспериментам. Настолько, что когда Брюс по просьбе Петра перевел вот эту книгу о гелиоцентрической модели Вселенной, издатель из старообрядцев просил предать и автора, и переводчика анафеме.

После смерти Петра Яков Брюс вышел в отставку, уехал в подмосковную усадьбу. Занимался любимой наукой, составлением астрологических календарей. Когда в 1735 году Брюса не стало, всю невероятную коллекцию на тридцати подводах перевезли в Петербург, в Академию наук. И еще десятилетия учёные использовали его приборы. А теперь часть из них - артефакты эпохи и ключи, чтобы понять Якова Брюса - человека-загадку.