Российские военные за минувшие сутки взяли под контроль населенные пункты Котовка в Харьковской области и Никольское в Сумской области.

Село Котовка освободили подразделения группировки войск "Север". Оно расположено в Чугуевском районе в трех километрах от села Шевченково, которое ВС России взяли в сентябре.

Telegram-канал "Северный ветер" пишет, что взятие села приблизило ВС России к трассе Старый Салтов - Великий Бурлук. Ее перекрытие значительно усложнит логистику ВСУ на данном направлении.

Минобороны России регулярно отчитывается о взятии новых населенных пунктов в зоне спецоперации. Ранее наши бойцы освободили Шиловкоку в ДНР и Воскресенку в Запорожской области.