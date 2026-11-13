Глава Росимущества представил Путину доклад о работе ведомства

Реставрация объектов культурного наследия, помощь жителям приграничных регионов и пополнение бюджета. Доклад о результатах работы Росимущества представил сегодня Владимиру Путину глава ведомства Вадим Яковенко на встрече в Кремле.

Так, в собственность новым регионам безвозмездно передали тысячи транспортных средств и оборудование для отделений почтовой связи. Найдены земельные участки, необходимые для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

Ведомство продолжает совместную работу с Советом Федерации по выявлению объектов, которые нуждаются в ремонте. В планах на этот год привести в порядок 5 тысяч таких зданий.