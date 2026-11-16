Гороскоп на сегодня, 16 ноября, для всех знаков зодиака

Овны

Марс соединяется с Юпитером. Предлагайте смелую идею, но начните с небольшой пробы. Так будет легче оценить результат. Большие обещания пока можно оставить на потом.

Тельцы

Если вам предложат сотрудничество, обсудите не только выгоду, но и обязанности. Уточните, кто принимает решения. Это поможет избежать споров после начала работы.

Близнецы

Не отказывайтесь от удачной идеи только потому, что ее предложил новичок. Свежий взгляд бывает полезен. Оцените само предложение, а не стаж человека.

Раки

Попросите близкого рассказать о том, что сейчас важно именно ему. Не сводите разговор к привычным заботам. Вы можете узнать что-то неожиданное.

Львы

Представляя свою работу, говорите о результате, а не только о трудностях. Расскажите, чем она полезна другим. Это понятнее, чем перечисление затраченных усилий.

Девы

Не беритесь решать чужую проблему целиком, если человек просит только совета. Лучше помогите выбрать первый шаг. Дальше он сможет действовать самостоятельно.

Весы

Венера уже движется прямо. Обсудите с партнёром планы, которые откладывали. Начните с ближайшей недели. Необязательно за один вечер решать всё будущее.

Скорпионы

Если знакомый нарушает договорённость, назовите конкретный поступок, который вас не устраивает. Общие обвинения вызовут спор. По существу договориться будет гораздо легче.

Стрельцы

Не увеличивайте расходы только потому, что ожидаете хороших новостей о доходах. Дождитесь подтверждения. Потом сможете спокойно решить, какую покупку действительно позволить себе.

Козероги

Отметьте вклад коллеги в общий результат, если сегодня хвалят только вас. Скажите об этом при остальных. Люди запоминают такую справедливость надолго.

Водолеи

Луна в вашем знаке. Предложите друзьям вместе заняться чем-нибудь новым. Выберите то, что интересно всем. Уговаривать каждого по отдельности не придётся.

Рыбы

Не отказывайтесь от полезного замечания из-за того, что услышали его неожиданно. Дайте себе время подумать. Возможно, совет пригодится уже в ближайшем деле.