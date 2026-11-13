Кремль ожидает скорого проведения следующего раунда трехсторонних переговоров

Россия исходит из того, что следующий раунд трехсторонних переговоров состоится уже скоро, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что предметного разговора о контактах России и Европы пока не идет, но Москва открыта к ним.

Также кремлевский спикер заявил, что на переговорах в Абу-Даби предложений о выходе действующих членов НАТО из альянса, в том числе Финляндии, не выдвигалось.

Предпосылок для изменения состава российской делегации на переговорах по Украине нет, уточнил Песков.

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