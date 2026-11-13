Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами, что российские военные контролируют Константиновку и готовы приступить к разминированию, передает РИА Новости.
На разминирование потребуется пять дней.
По словам представителя Кремля, если Киев, утверждая, что Москва якобы может использовать гуманитарную миссию для ротации военных, значит, соглашается с тем, что город находится под контролем ВС России.
Москва рассчитывает, продолжил Песков, что гуманитарная миссия будет проведена под руководством омбудсменов двух стран. А также - при мониторинге СМИ.
Также кремлевский спикер заявил: для реализации гуманитарной миссии в Константиновке Россия призывает европейцев и американцев использовать свое влияние на Киев.
Организовать гуманитарную миссию в Константиновке по примеру Алешек предложил Владимир Путин на встрече с посланниками Дональда Трампа в Кремле. Как подчеркнул президент, Россия контролирует Константиновку и готова обеспечить безопасность этой миссии.