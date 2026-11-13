Человек в черной куртке: три ошибки Дженсена Хуанга, которые потрясли весь мир

Акции американских техногигантов краснеют от стыда за Дженсена Хуанга. Весь бигтех-рынок США за день потерял почти триллион долларов. Больше всего упала капитализация компании Nvidia. Она перестала быть самой дорогой в мире еще после предыдущего падения в начале недели. Теперь опустилась на третье место. Так рынок отреагировал на отставку бессменного руководителя и основателя. Не помогли даже слова поддержки от Дональда Трампа: "Я с ним не обсуждал эту ситуацию. Я просто знаю, что он хороший человек. Но никогда не знаешь, что может произойти. Думаю, он должен остаться в компании".

Не исключено, что уйти Хуанга все-таки вынудили. Сам он сначала покаялся, но о возможной отставке не говорил: "Я должен извиниться перед своей семьей и перед всеми вами. Я изменил своей жене. Мои действия причинили боль ей и нашим детям. Нет оправдания тому, что я сделал. Я глубоко сожалею. Совет директоров Nvidia инициировал независимое расследование. Я поддерживаю расследование и буду в полной мере сотрудничать. Я люблю нашу страну и нашу компанию. Я привержен защите Nvidia и поддержке национальной безопасности Америки. Я горжусь тем, что являюсь американцем, и благодарен за это".

Буквально через полчаса после увольнения Хуанга Трамп нашел ему замену. Президент США предложил возглавить Nvidia новоиспеченному пенсионеру Тиму Куку. Ранее Кук много лет руководил компанией Apple. Впрочем, окончательное решение все же за акционерами производителя чипов. Пока обязанности гендиректора исполняет заместитель Хуанга, но это временная мера. Отставка, впрочем, не отменяет возможной ответственности. Хуанга ждут на ковер в Конгрессе.

В случае с Nvidia конгрессменам из двух противоборствующих партий, похоже, удалось найти общий язык. Китай и на демократов, и на республиканцев действует как красная тряпка на быка. В Пекине тем временем поспешили опровергнуть все обвинения. Публикации американских СМИ о промышленном шпионаже назвали выдумкой.

Важный момент, о котором в американских СМИ предпочитают не вспоминать: пока все обвинения в шпионаже основаны лишь на статье газеты "Нью-Йорк Таймс". Журналисты со ссылкой на анонимных представителей спецслужб утверждают, что Элис Хуанг, с которой у однофамильца Дженсона был роман, работала на правительство Китая. Классическая история с "медовой ловушкой", когда женщина-шпион влюбляет в себя влиятельного мужчину, чтобы выведать у него секреты.

Элис руководила сингапурской компанией Megaspeed. Довольно быстро она стала одним из основных покупателей чипов Nvidia, которые используют для работы и обучения нейросетей. По легенде - ускорители предназначались для дата-центров в самом Сингапуре и Малайзии. Но в реальности часть из них могла тайно отправляться в Китай. Сингапурские спецслужбы в прошлом году проводили проверку в отношении Элис Хуанг и даже изымали у нее паспорт. Прямых доказательств связи с китайскими спецслужбами тогда не нашли. Документ вернули, и Элис в тот же день вылетела в Пекин.

При этом сингапурские власти не обвиняли Элис Хуанг в связях с иностранными разведками. Речь шла именно о подмене конечной точки доставки для чипов. Компания Megaspeed закупила их почти на 5 миллиардов долларов. Большинство этой суммы ушло на самые современные варианты на архитектуре "Блэквелл". Их экспорт в Китай запрещен в США на законодательном уровне. Это сделано, чтобы не допустить конкуренции с китайскими нейросетями. И здесь появляется первая версия о сговоре Элис и Дженсона Хуангов. Дело в том, что хотя Nvidia и подчинялась решению правительства США о запрете на экспорт чипов в Китай, сам Хуанг такую позицию открыто критиковал: "До запретов доля американских чипов на китайском рынке достигала 95 процентов. Сейчас упала до 50. И эти ограничения не заставили Китай отказаться от развития собственных нейросетевых технологий. Мы же при этом потеряли миллиарды долларов прибыли".

Не исключено, что Хуанг совмещал приятное с полезным. Роман с привлекательной женщиной, которая при этом помогала ему зарабатывать на продаже ускорителей в Китай. Дженсен Хуанг небезосновательно относился к Nvidia как к своей собственности. Он создал компанию в 1993-м и с тех пор был ее бессменным руководителем. Чтобы привлечь инвестиции, пришлось продать большинство акций, но привычки единоличного лидера остались. Собственно, инвесторы ничего и не имели против, ведь Nvidia приносила доход, особенно после бума майнинга.

Когда случился бум нейросетей, компания стала почти монопольным поставщиком оборудования для дата-центров. Такой завидный статус также мог послужить катализатором скандала. Очевидно, что Элис никто насильно в кровать к Хуангу не подкладывал, но их роман минимум два года был "секретом Полишинеля". О нем знали если не все, то многие высокопоставленные сотрудники. А значит, и спецслужбы, и конкуренты. В том числе из компании Google, которая на днях выпустила свои чипы для нейросетей. По предварительным тестам, производительнее и на треть дешевле, чем у Nvidia.

Впрочем, не только отраслевая конкуренция может быть поводом достать грязное белье. Адюльтер вскрылся после промежуточных выборов в Конгресс, на которых покровитель Хуанга Трамп вместе с республиканцами потерпел поражение. И накануне саммита в Китае, где пройдет встреча американского президента и председателя КНР. Шпионский скандал, очевидно, добавит напряжения в общении Трампа и Си. Это может быть на руку демократам, которые хотят и ослабить Трампа, и получить своего человека в руководстве крупной компании. В самих США при этом большинство бизнесменов поддержали Хуанга.

Защитил коллегу и Илон Маск. Впрочем, фраза про одну ошибку не совсем верна. Технически ошибок было как минимум три. Кроме Элис, Хуанг встречался с замдиректора Nvidia по медицинскому направлению и еще одной сотрудницей, чье имя и должность не называют. Впрочем, такая сексуальная активность не мешала активности деловой. Апеллировать же к морали в обществе, где многие известные люди летали на остров Эпштейна и не понесли наказания, тоже довольно странно. Зато совершенно не странным и даже ожидаемым выглядит кандидатура Тима Кука взамен Хуанга. Опыт руководства крупной компанией у него есть, но самое главное – это ориентация, которая гарантирует отсутствие любовниц (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Сам Хуанг после увольнения вряд ли сохранит контроль над компанией. В Nvidia работают его сын и дочь, но на высшие позиции не претендуют. Впрочем, основатель и уже экс-директор остается владельцем миноритарного пакета акций и миллиардером. И некоторые эксперты предполагают, что Хуанг мог уйти в самый удачный момент. Дело в том, что рынок искусственного интеллекта в США значительно перегрет. Компании привлекли сотни миллиардов долларов инвестиций - и скоро их надо будет возвращать. А предпосылок, как и внушительных доходов, для этого нет. Если пузырь лопнет, это станет сильнейшим шоком для американской экономики, который не сравнится ни с падением доткомов, ни с кризисом недвижимости.

Но это будет уже головная боль для нового руководителя. Сам же Дженсон Хуанг может спокойно уйти на пенсию или устроиться в другую крупную компанию. Специалиста с таким опытом возьмут на любые условия и зарплату.