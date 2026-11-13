Эпоха застоя или золотой век? Со дня смерти Брежнева исполнилось 44 года

7 ноября 1982 года. На Красной площади - парад в честь 65-й годовщины Октябрьской революции. На трибуне мавзолея - генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель президиума верховного совета СССР Леонид Ильич Брежнев. Ни участники парада, ни миллионы зрителей у телеэкранов еще не знали, что видят лидера великой страны в последний раз. К тому моменту все уже привыкли, что генсек медленно двигается и плохо говорит. А он тем не менее два часа принимал парад на холодном ноябрьском воздухе. И никто не догадывался, чего ему это стоило. Особенно после тяжелейшей травмы, полученной всего полгода назад во время визита на Ташкентский авиазавод, где на Брежнева обрушились леса у недостроенного самолета. В результате - перелом ключицы и ребер.

"Поездка на этот завод не была запланирована. И когда по заводу пошел слух, что приехал сам Брежнев, понятно, что народ бросился туда. Но заметьте, ни один человек не пострадал. Первым делом какое распоряжение он дал - он сказал о том, что никого из сотрудников личной охраны, а уж тем более из сотрудников КГБ узбекской ССР не наказывать, поскольку виноват в этом только он сам", - рассказывает Евгений Спицын, историк, публицист.

По словам современников Брежнева, это было в его характере - принимать решения и брать на себя ответственность. Таким уроженца села Каменское Екатеринославской губернии (в советские годы Днепродзержинск Днепропетровской области) воспитала жизнь. Особой вехой которой дня него навсегда осталась война.

"Он получил за войну пять боевых орденов. Находился в передовых частях шестой, двенадцатой и сорок седьмой армий - это несколько десятков километров по фронту. Он в прямом смысле мотался под огнем по штабам этих армий, дивизий, полков, батальонов", - продолжает Спицын.

Брежнев прошел в первых рядах парадной колонны своего 4-го Украинского фронта на параде Победы 1945-го. А 20 лет спустя, придя к власти, сделал 9 мая красным днем календаря, которым оно остается и поныне. Брежнев как никто знал цену мира и, без преувеличения, делал все, чтобы его сохранить.

"Он - один из архитекторов той самой системы международной безопасности, европейской безопасности, о которой мы сегодня говорим. И все его собеседники в этом смысле, я имею ввиду лидеров мировых держав, они тоже были люди, которые прошли войну. Никсон воевал. Генерал де Голль - это герой войны. Они понимали цель - сохранить мир для своих внуков, чтобы они никогда не видели войны", - отметил Алексей Мартынов, политолог, директор Международного института новейших государств.

При Брежневе был достигнут стратегический ядерный паритет с США и пришло осознание необходимости разрядки. В 1972 году на московском саммите Брежнев и президент США Никсон подписывают Договор об ограничении систем противоракетной обороны и первый Договор об ограничении стратегических вооружений. В 1975-м в Хельсинки уже 35 стран утверждают Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. В эти годы Брежнев еще полон сил. Его уважают лидеры зарубежных стран, ценят его юмор, открытость и умение расположить к себе. Даже подписание того самого судьбоносного договора СНВ Брежнев превратил, как сейчас сказали бы, в маленькое шоу. А во время визита в США в 1973-м сначала буквально до смерти напугал охрану президента, а затем и самого Ричарда Никсона - усадил в только что подаренный "Линкольн континенталь" и устроил гонки по дорожкам резиденции Кэмп - Дэвид. Впоследствии этот эпизод даже вошел в художественный фильм.

Современники рассказывали: Брежнев был скромен в быту и одновременно ценил и в полной мере использовал те возможности, которые ему давало его положение. На завтрак мог съесть гречневую кашу, на ужин - свекольный салат и запить кефиром. Но также любил пышные застолья с соратниками по партии, любил охоту. И большой его страстью были автомобили. Говорят, что гараж генсека насчитывал около ста машин, в том числе элитных иностранных, на которых он гонял по перекрытым ГАИ дорогам. Но также Брежнев всем сердцем любил и свою страну, которая в его лучшие годы тоже неслась вперед на всех парах.

"Он - своего рода такой ответ на запрос советского общества на национального лидера вот такого качества, таких характеристик. Такой энергичный, красивый, боевой генерал. С эмпатией очень мощной. Брежнев не употреблял матерных выражений вообще. Самое суровое ругательство у него было - "идите в жопу". Очень интеллигентный человек, очень ценящий людей, что тоже достаточно необычное качество для высокого советского руководителя", - добавил Мартынов.

А ведь задачи, которые в те годы решала страна, требовали не то что в некоторых случаях крепкого словца, но максимальной мобилизации личных качеств Брежнева, миллионов советских людей, всей страны.

"Он восстанавливал разрушенное хозяйство Молдавской ССР, поднимал целину в Казахстане. А с пятьдесят седьмого года он был еще и председателем в военно-промышленной комиссии. Он первую свою звезду Героя соцтруда заслужил за организацию полета человека в космос. И первые спутники, кстати, пятьдесят седьмого года - это тоже заслуга Леонида Ильича", - напомнил Спицын.

Цену хорошей шутке Брежнев знал всегда. И хотя питал любовь к наградам и регалиям, с легкостью подтрунивал над собой и коллегами. Именно через закрытые показы для Брежнева до зрителя дошли многие шедевры советского экрана - комедии "Бриллиантовая рука" и "Джентльмены удачи", оскароносная "Москва слезам не верит" и военная драма "Они сражались за Родину". Эти и многие другие картины ретивые чиновники сначала не хотели пускать в широкий прокат.

В 1970-е вся территория СССР - это огромная стройка. Почти половина населения страны - 142 миллиона человек - получила отдельные квартиры. Построены более 5000 предприятий. Среди которых такие гиганты, как ВАЗ, КАМАЗ. Сооружаются крупнейшие ГЭС - Саратовская, Братская, Красноярская. В 1974 году возобновляется строительство БАМа. К 1980 году СССР занимала первое место в Европе и второе в мире после США по объемам промышленного и сельскохозяйственного производства. Кульминацией могущества страны советов стала Олимпиада-80. Игры, правда, бойкотировали ряд западных стран из-за ввода наших войск в Афганистан. Как ранее СССР нещадно критиковали за такое же решение в отношении Чехословакии.

"И в первом, и во втором случае наши войска были введены по просьбе руководства Чехословакии и Афганистана. В августе тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года Брежнев дважды разговаривал по телефону с Дубчеком, тогдашним первым секретарем ЦК КПЧ, и Дубчек лично его просил ввести войска в Чехословакию, поскольку он не может справиться с возникшей ситуацией", - объяснил Спицын.

Впрочем, на закате правления Брежнева с проблемами, в тот момент прежде всего экономическими, все сложнее справлялся уже сам Советский Союз. А с кончиной генсека еще и обострилась борьба за власть. Ведь преемника официально объявлять было не принято. Все решалось коллегиально. При этом партийная элита катастрофически старела. Скоротечный период руководства Андропова и Черненко вскоре назовут "гонкой на лафетах", а приход молодого Михаила Горбачева быстро обернется для миллионов разочарованием, а затем и распадом СССР. Очевидно, в какой-то момент, казалось бы, отработанная десятилетиями система подготовки партийных и хозяйственных кадров дала сбой. А может быть, изначально была нежизнеспособной.

И то, что при Брежневе считалось стабильностью и процветанием, лишь приближало великую страну к краху.