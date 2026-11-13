GTA 6 уже на пороге. Главная игра десятилетия еще до выхода заработала миллиард долларов

Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Майами Торонто и Лондон. Мегаполисы мира охватила лиловая лихорадка! Ждут геймеры, благодаря нейросетям - собаки, обезьяны. И даже монстры. И если вам кажется, что мир сошел с ума, то вам не кажется. Одно из самых знаменитых тюнинг-ателье на базе реальных автомобилей воссоздало шесть машин из видеоигры Grand Theft Auto, она же GTA. Легендарную "Гротти", например, сконструировали на базе "Феррари". И выставили на продажу в одном из Лондонских универмагов. Цена – миллион фунтов стерлингов.

Сущие копейки по сравнению с миллиардом долларов, которые создатели шестой части игры заработали еще до ее официального выхода. Франшизу можно сравнить со "Звездными войнами" или "Аватаром". Те, правда, дешевле. По всему миру пользователи уже оформили почти 10 миллионов предзаказов. Это – абсолютный рекорд за всю историю индустрии.

Выходит игра на двух консолях, которые официально ушли из России. Оплатить ее рублевой картой нельзя. Но кого в нашей стране это когда-то останавливало.

День Х – то есть официальный релиз – уже в следующий четверг. 19 ноября. Пустые американские улицы в этот день - отнюдь не шутка. Вот официальное сообщение полицейского управления в Северной Каролине: "GTA 6 пора бы уже поторопиться и выйти, чтобы вы все сидели по домам, а мы могли немного передохнуть".

Идиллия для стражей порядка. Сбывшийся ночной кошмар для экономики. "Гудит как улей завод родной, а мне неважно – я выходной!".

"Люди просто планируют все наперед. По крайней мере, они уже сообщили начальству, что их не будет 19 ноября. Мол, я уже начинаю заболевать. Вы знаете, американцы так делают испокон веков. В понедельник, после Суперкубка, многие не ходят на работу. Так что начальство, наверное, уже привыкло", - отметил Купер Лоуренс, обозреватель видеоигр.

Немецкие геймеры рекомендуют коллегам 19 ноября взять так называемый "образовательный отпуск". Бизнес-омбудсмен Австралии идет еще дальше и выдает гарантированные схемы трехдневного тунеядства: "Правительство Австралии опубликовало информацию о различных способах взять отпуск на время выхода GTA 6. Ни одна другая игра никогда не сравнится с ажиотажем вокруг нее".

"Минимум осуждения, максимум понимания". Коллективному Западу остается только завидовать чуткости пензенских работодателей. Фирма по производству топливного оборудования по случаю праздника готова предоставить работникам выходной. Нужно только уведомить начальство и показать игровую консоль. Может, конечно, и пиар. Но чертовски приятно.

Полтора миллиона американских работников заявили, что возьмут больничный или еще что-то придумают в день релиза игры. Производство, подсчитали эксперты, упадёт на 2%.

"Прогнозируется, что мужчины в возрасте от 18 до 30 лет возьмут в этот день отгулы. Экономике это принесет потери в миллиард долларов. Причина кроется в сложности самой игры. Вы можете делать все, что угодно. Возникает чувство свободы, чувство эйфории. Люди сами выбирают, на какой машине ездить и куда идти их персонажу", - объясняет Итан Ллойд, эксперт по технологиям.

Та самая свобода, поясняют психологи, по сути – уход от пугающей реальности. И чем жизнь, как писал Кэрролл, "чудесатие", тем погружение глубже.

"Любая компьютерная игра - это симуляция реальности. Это альтернативная реальность, когда человек находит в этой альтернативной реальности что-то такое, чего не хватает ему в обычной жизни. Вопрос в том, насколько человек будет ассоциировать это со своей жизнью ренальной и будет проживать себя в этой игре. Либо человек будет относиться к этому как к игре. Поиграл - выдохнул. И пошел жить дальше", - говорит Софья Сулим, кризисный психолог, кандидат психологических наук.

И ладно бы ловили дзэн, созерцая безмятежное цветение сакуры или любуюсь скачущими по облакам единорогами, но ведь нет. GTA - это аббревиатура. Grand Theft Auto. Американское сленговое выражение, означающее угон автомобиля. С драками, перестрелками и всем вытекающим. И это, объясняют психологи, тоже компенсаторные механизмы нашей психики. Отсюда, кстати, любовь молодежи к жанру тру-крайм. Новый формат пятничного отдыха – смотреть фильмы про серийных убийц и маньяков. Ну или играть в GTA.

"В основном молодые люди, находясь на таком, как они говорят, адреналине, в большом напряжении, они находят для себя способ не просто снять напряжение, а попытаться перебить его каким-то другим контролируемым напряжением. По сути - это легальная попытка контролировать напряжение, создать некую безопасность", - продолжает Софья Сулим.

И на этих "тонких струнах души" вот уже почти 30 лет искусно играют создатели GTA. Франшизу заслужено назвали феноменом. Пока остальные производители буквально каждый год штампуют что-то новое, принцип компании Rockstar Games до безобразия прост – "Пусть новые игры придумывают те, у кого старые плохие". Тем более, что искусственный интеллект уже рисует не хуже, а главное - в разы быстрее человека. Судя по всему, шестая часть - действительно последняя рисованная профессиональным графистом игра. Впрочем, геймеры, как оказалось, платят не за картинку

"Рокстар" достаточно хитро действуют. Они очень много времени уделяют разработке, при этом держат аудиторию в неведении. Это не система условных "Марвел", когда они постоянно подкармливают аудиторию, во-первых, контентом, во-вторых - как на конвейере выпускают свои фильмы. Здесь период ожидания очень долгий, и за счет этого как раз формируется то самое напряженное ожидание, когда ты с нетерпением ждешь, когда уже наконец ты сможешь прикоснуться к продукту", - указал Ярослав Мешалкин, основатель Центра игровых и киберспортивных коммуникаций.

Первая версия игры вышла еще в 1997-м. За почти три десятилетия повзрослели герои, но главное - сами геймеры. Они начинали играть еще за громоздкими мониторами и с бабушкиными коврами на стенах. А теперь это – взрослые люди с плоскими телевизорами и компактными приставками.

"Кто-то вырос на "Сан-Андреас" и "Вайс-Сити". А для кого-то ГТА 6 станет первой ГТА, к которой он прикоснется. Поэтому она охватывает сразу несколько поколений. Здесь и старички, и молодые геймеры. На самом деле, игры здесь - хорошая точка схождения всей семьи. Это - способ понять друг друга и найти общие интересы. Найти, о чем поговорить. Поэтому, знаете, ГТА - это такая межкультурная и межвозрастная игра, которая способна объединить людей", - добавил Мешалкин.

И вот уже успешные айтишники, офисные клерки и обычный девятиклассники искренне плачут, провожая героев старой пятой версии на заслуженных отдых. В новой версии будут другие главные персонажи. В частности, женщина.

Это, конечно, не отпускать в небо олимпийского мишку, но чувства схожи. На смену старой киберэпохе приходит новая. В конце концов, Герману из Пушкинской "Пиковой Дамы" еще в конце 19 века, кажется, удалось вывести прописную истину, одинаковую что для карточного штосса, что для GTA: "Что наша жизнь? Игра!".