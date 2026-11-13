"Я начала быстро поправляться": Полина Гагарина рассказала о беременности

Полина Гагарина предпочитает детали личной жизни держать при себе. Но на сей раз популярная певица сделала исключение.

Мало кто знает, что в Школу-студию МХАТ Полина Гагарина поступила после музыкального эстрадно-джазового училища, после победы в телешоу "Фабрика звезд", когда уже была записана ее авторская песня "Колыбельная", с которой она ездила на "Новую волну", когда выходили клипы и синглы, были концерты.

Однако на том, чтобы получить высшее образование, настаивала мать Гагариной. Поступив на курс Игоря Золотовицкого, Полина встретила свою любовь, молодого актера Петра Кислова. Вскоре после начала романа артистка узнала, что ждет ребенка, передает "КП".

"Я правда не знала, что так бывает, а главное, что так быстро. Но заметила моя мама, что я начала быстро поправляться. И вообще странно выглядела и все время хотела есть. Мои однокурсницы в ужасе смотрели, как каждое утро я приносила на занятия два круассана и две бутылки сладкого йогурта. Съедала все это за раз и снова была голодной. Я превращалась в шар. Но сомнений не было: конечно, рожать! Я любила Петю. Петя любил меня", - рассказала певица.

В 2007 году Полина вышла замуж, родила сына Андрея. Через две недели после родов Гагарина уже снова училась. Однако постепенно отношения с Петром Кисловым разладились, в 2010 году артисты оформили развод.

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