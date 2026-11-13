Беременная Анастасия Макеева: "Внутри меня живет мини-Рома"

На днях 44-летняя Анастасия Макеева сообщила радостную новость — она станет мамой. Звезда мюзиклов уже на последних месяцах беременности. Для ее мужа Романа Малькова малыш станет пятым ребенком.

Для пары это очень желанный ребенок, особенно для Анастасии. "14 лет я ждала этого. Мы обращались в множество клиник, консультировались. Ездили по монастырям, прошли соборование. И вымолили этого ребенка", - призналась артистка.

Поначалу беременность протекала непросто. Первые три месяца Макеева лежала на сохранении. Затем ситуация нормализовалась, актриса снова начала активно работать. При этом, по словам Анастасии, у нее не было токсикоза и вообще свое интересное положение она переносит довольно легко. Зато у нее появились новые пищевые предпочтения.

"Я раньше никогда не любила сладкое! Но теперь мне все время хочется конфет и пирожных! Интересно, что Роман — сладкоежка. И вот теперь я говорю, что внутри меня живет мини-Рома", - со смехом сообщила актриса.

А еще супруги перебрались жить за город. "Мне все говорили — ну как ты будешь жить без Москвы. А я хочу, чтобы малыш первые свои месяцы дышал свежим воздухом, здесь, в спокойной обстановке, посреди природы. И мы здесь сейчас все готовим. Перестилаем полы, красим стены, покупаем детскую мебель", - рассказала Анастасия.

Актриса должна стать мамой к Новому году. Анастасия и Роман уже знают пол ребенка, но предпочитают держать его в тайне, передает Woman Hit.

Напомним, что Анастасия Макеева и Роман Мальков познакомились шесть лет назад, когда мужчина делал ремонт на даче актрисы. Между ними вспыхнули чувства, примерно через год строитель позвал звезду экрана замуж, но выяснилось, что у Романа есть жена и четверо детей. Ради актрисы мужчина оставил свою семью. Макеева и Мальков не только зарегистрировали отношения в загсе, но и обвенчались.

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