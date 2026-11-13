Попытки Евросоюза изъять российские активы, замороженных в рамках санкций, из депозитария Euroclear, обернутся плачевными последствиями для европейцев. Об этом предупредила в пятницу, 13 ноября, руководитель бельгийской компании Валери Урбен.

Как заявила Урбен в интервью Le Soir, "нельзя просто передать активы и забыть об обязательствах". По словам главы Euroclear, подобный шаг в отношении российских активов повлечет, с высокой долей вероятности, конфискацию зарубежных активов в России и дружественных ей странах.

Самому депозитарию согласие на конфискацию российских активов грозит банкротством, поскольку принадлежащие России 185 миллиардов евро превышают 80% баланса Euroclear. Требовать возврата своих средств российский Центробанк будет именно с бельгийской компании, подчеркнула Урбен.

Однако пока оснований для паники нет — ситуация с российскими активами, содержащимися в Euroclear, остается под контролем, заверила глава депозитария. При этом она не удержалась от критики в адрес Брюсселя, чьи поспешные и неосмотрительные решения могут привести к масштабным судебным тяжбам и ответным мерам со стороны России.

Ранее исполняющий обязанности премьера Швеции Ульф Кристерссон признал, что у ЕС нет способов безболезненно для себя экспроприировать российские замороженные активы. Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер также уверял, что тема изъятия российских активов для передачи киевскому режиму ушла с повестки.

Президент России Владимир Путин, комментируя незаконные действия западных стран с российскими активами под предлогом рестрикций, отмечал: случившееся показало, что все страны могут в любой момент лишиться доступа к своим активам, которые размещены в долларах и евро, причем под любым предлогом.