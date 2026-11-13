"Из-за этого курсы химии высокодозные": Алена Рапунцель раскрыла подробности страшного диагноза

29-летняя звезда "Дома-2" Алена Савкина, известная как Рапунцель-младшая, борется с онкологическим заболеванием. Блогерша впервые подробно рассказала о своем диагнозе и объяснила, почему врачи не отпускают ее домой даже в перерывах между курсами химиотерапии.

О серьезных проблемах со здоровьем Алены стало известно летом 2026 года. 24 июля во время компьютерной томографии медики обнаружили у нее опухолевое образование в грудной клетке. После дополнительных обследований и пересмотра результатов биопсии диагноз подтвердился — у экс-участницы телестройки выявили лимфому четвертой стадии.

"Мой диагноз: EBV-позитивная диффузная В-крупноклеточная лимфома non-GCB-типа. Это онкология лимфатических узлов. Лимфома очень агрессивная. Из-за этого курсы химии высокодозные. Из-за ее значительно быстрого роста в средостении, который повлек за собой большое распространение, поставлена 4-я стадия и высокий риск поражения ЦНС", — поделилась Савкина.

По словам Алены, болезнь развивалась стремительно. Совсем недавно она отправилась на обследование, чтобы проверить здоровье, а сейчас Савкина в больнице и борется за жизнь.

Рапунцель вынуждена постоянно находиться под наблюдением специалистов. После интенсивной химиотерапии показатели крови могут падать до критически низких значений, что создает серьезную угрозу для здоровья.

"Я не ухожу домой между курсами: после такой химии показатели крови падают до нуля, и это жизнеугрожающее состояние", — объяснила звезда реалити-шоу.

Алена также рассказала, что метастазы затронули средостение, легкое, диафрагму, перикардиальные и подключичные лимфатические узлы. По ее словам, из-за размеров опухолевого образования произошло сдавление вен и образовался тромб в области шеи. Кроме того, у многодетной мамы обнаружили жидкость в перикарде и в области легких.

"Все, что в твоей голове отображает слово „конец“. Самый страшный период…" — призналась Савкина.

Рапунцель уточнила, что хирургическое вмешательство в ее случае не поможет. Сейчас врачи делают ставку на химиотерапию. В дальнейшем, в зависимости от реакции организма на лечение, могут рассматриваться трансплантация гемопоэтических стволовых клеток и CAR-T-терапия.