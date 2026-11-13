Минфин предложил взимать налог на доходы по вкладам по-новому

Порядок уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с процентных доходов по вкладам предлагается скорректировать. Об этом рассказали в пятницу, 13 ноября, в Министерстве финансов России.

Как уточнили в ведомстве, с просьбами изменить порядок обращались банки. Минфин предлагает ко второму чтению соответствующего законопроекта в Госдуме уточнить норму.

В случае ее одобрения с 1 января 2027 года банки будут рассчитывать и удерживать налог с процентных доходов по ставке 13%, а затем, по итогам налогового периода, налоговый орган будет доначислять налог в соответствии с прогрессивной ставкой, если для этого имеются основания, сообщает ТАСС.

Налог на доходы по банковским вкладам, начисленный по итогам 2025 года, входит в число налогов, подлежащих уплате гражданами России до 1 декабря 2026 года. Для налогоплательщиков отдельных территорий Курской области сроки продлены отдельными постановлениями кабмина с учетом непростой ситуации в приграничье.

Тем временем в России появился еще один налоговый вычет. Получить его с 1 сентября 2026 года могут граждане, оформившие долгосрочные договоры добровольного страхования жизни. Россияне смогут таким способом вернуть часть налога на доходы физлиц (НДФЛ) в зависимости от суммы уплаченных страховых взносов по соответствующему договору.