Кремль опроверг требование о выходе Финляндии из НАТО

Сообщения о том, что Россия якобы требует от Финляндии выйти из Североатлантического альянса, не соответствуют действительности. Об этом рассказал в пятницу, 13 ноября, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля отреагировал на публикации о том, что Москва при обсуждении новой архитектуры безопасности Европы якобы высказала недовольство членством Финляндии в НАТО. По словам Пескова, ему неизвестны такие детали.

Пресс-секретарь президента России заверил, что "об этом речь, конечно, не шла точно" и со стороны нашей страны ничего подобного не выдвигалось, сообщает "Интерфакс".

Высказался про членство своей страны в Североатлантическом альянсе и министр обороны Финляндии Антти Хяккянен. Как сообщает Bloomberg, финский политик обвинил Россию в попытках "расширить повестку переговоров по Украине", чтобы своими требованиями "проверить на прочность" Соединенные Штаты и Европу. Хяккянен заявил, что российские требования, затрагивающие НАТО, не подлежат обсуждению.

Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова высказалась про учения Североатлантического альянса в водах Финляндии. Чиновница отметила, что финские элиты занимаются подготовкой к "некоей неведомой войне" вместо того, чтобы решать внутренние проблемы, обострившиеся в последние годы.