Швеция и Норвегия пригрозили закрыть въезд российским спортсменам

Швеция и Норвегия изъявили готовность последовать примеру финских властей, которые официально ограничили въезд на свою территорию гражданам России по краткосрочным визам, включая рабочие и спортивные. Официальный Хельсинки объявил, что "российским спортсменам нечего делать в Финляндии".

Эту точку зрения разделяют в Стокгольме и Осло. Норвегия пригрозила высылать российских и белорусских спортсменов при попытке въехать в королевство для участия в соревнованиях.

Исполняющий обязанность премьер-министра Швеции Ульф Кристерссон, в свою очередь, заявил, что точка зрения шведских властей близка к позициям Финляндии и Норвегии. Мотивировал это политик нежеланием налаживать отношения с Москвой: "Мы с тревогой смотрим на то, что сейчас делаются попытки нормализовать отношения с Россией".

Между тем доцент кафедры международного права Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Артур Гуласарян объяснил, чем обернутся такие выходки государствам, недружественно настроенным по отношению к России. Как напомнил юрист в комментарии ТАСС, в практике олимпийского движения уже сформировался устойчивый стандарт реагирования на визовые барьеры принимающей стороны. Он подразумевает перенос соревнований в страны, способные обеспечить равный доступ всем допущенным спортсменам.

Именно к этому призывает двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев. Прославленный спортсмен потребовал лишить Норвегию и Финляндию права проводить международные турниры за "очередную подлость" — за отказ пускать на свою территорию российских спортсменов.