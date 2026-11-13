Елена Товстик разрыдалась из-за поступка бывшего мужа: "Я больше никогда не увижу своих детей"

Елена Товстик не может прийти в себя после судебного решения, согласно которому пятеро ее несовершеннолетних детей должны остаться жить с отцом, бизнесменом Романом Товстиком. Многодетная мама записала эмоциональное видеообращение, в котором обвинила бывшего супруга в попытке лишить ее всего, что было дорого.

В конце октября Пресненский суд Москвы удовлетворил иск Романа Товстика, определив местом жительства пятерых детей — Анны, Артема, Алисы, Агаты и Артура — дом отца. Старший сын пары, 19-летний Андрей, еще в прошлом году переехал к бабушке и дедушке.

Елена призналась, что до сих пор не может оправиться от произошедшего. По ее словам, после расставания с мужем она лишилась не только привычной жизни, но и возможности постоянно находиться рядом с детьми.

"Я до сих пор нахожусь в каком-то страшном сне и не могу оправиться после решения суда. Я поняла, что Роман Товстик хочет стереть меня с лица Земли. Сначала он бросил меня и выкинул из своей жизни как собаку", — заявила многодетная мама.

Товстик также обвинила бывшего мужа в сокрытии совместно нажитого имущества. По ее словам, бизнесмен вывел семейные средства за границу и вынудил ее подписать невыгодные документы. Но подтверждений этим заявлениям нет.

Особенно болезненно Елена восприняла аргументы, которые, по ее словам, Роман приводил во время судебного разбирательства. Женщина утверждает, что бывший супруг пытался представить ее плохой матерью.

"Не знаю, что побудило суд вообще забрать всех моих детей, даже включая двухлетнего малыша, которого я вскармливала грудью совсем недавно. Но могу точно сказать одно: будьте готовы к любой лжи от Романа Товстика", — высказалась она.

Кроме того, Елена заявила, что в судебных материалах ей приписали слова о готовности отказаться от детей за деньги. По утверждению многодетной мамы, ничего подобного она никогда не говорила и пыталась оспорить эту информацию, однако добиться желаемого результата не смогла.

Больше всего Товстик опасается, что бывший супруг может увезти детей за пределы России. По ее словам, у Романа есть иностранное гражданство и финансовые возможности для переезда.

"Как только дети окажутся у него, я больше никогда не увижу своих детей. Он имеет гражданство разных стран, все ресурсы, все деньги он увез за границу, включая Америку. Он может одним днем покинуть Россию и скажет всем „прощай“. Я не могу такого допустить. Я, скрепя сердце, буду бороться до конца", — заявила Елена.

При этом никаких подтверждений того, что бизнесмен действительно намерен вывезти детей из страны и препятствовать их общению с матерью, представлено не было.

На фоне семейного конфликта Елену публично поддержала ее младшая сестра, 35-летняя Мария Пугачева. Она напомнила, что супруги прожили вместе 24 года и воспитали шестерых детей.

"24 года вместе — это не просто цифра. Это половина жизни: общие дети, планы, воспоминания, быт, который строился сообща. У них шестеро общих детей. Пятеро из них — несовершеннолетние. И всех пятерых по решению суда у нее забрали", — отметила Мария.

По словам сестры, сейчас Елена переживает один из самых тяжелых периодов в своей жизни и нуждается в поддержке близких. "Трудно представить, что чувствует мать, у которой отняли детей. Она не просит жалости. Она просит поддержки", — подчеркнула Пугачева.