Мужчин на украинских улицах и так нечасто встретишь. Каждый из них сразу становится целью для многочисленных людоловов. ТЦК вовсю работают вместе с патрульной полицией. Куда делся человек после задержания, кроме его родных, никого не волнует. Бизнес-модель процветающего украинского теневого бизнеса.

"Сотрудники военкоматов благодаря взяткам стали сейчас едва ли не самыми богатыми людьми на Украине. Размер взяток может достигать 15000 - 20000 долларов. Я знаю, что доходит даже до 30000. Один из видных представителей партии Зеленского признал, что коррупция, в частности, взятки за уклонение от призыва, может достигать как минимум 2 миллиардов долларов в год. Мой муж считает, что эта сумма составляет 5 миллиардов долларов", - говорит Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского.

Вместе с мужем она скрывается сейчас в Германии. Появляться в Киеве обоим небезопасно. Как минимум - отправят на фронт. Что мужа, что жену. Людоловы из ТЦК потирают руки: вот-вот и еще одна статья дохода появится, разрешат бусифицировать женщин.

"В конституции нет двух видов людей: мужчины и женщины. Что касается мобилизации - то женщины могли бы служить как минимум на тыловых должностях. Это в той или иной степени было реализовано в ключевых больших конфликтах. И Мерилин Монро начинала свою карьеру, когда еще работала на оборонном заводе и собирала дроны. Ну это были очень примитивные дроны", - заявила Марьяна Безуглая, депутат Рады.

Кем себя видит Безуглая на фронте - депутат не уточнила. Да и до Монро ей явно далековато. Боевые действия на Украине - вообще один большой бизнес. Так, в Киевской области должны были построить двадцать шесть укрытий для объектов энергетики. Подрядчики получили аванс в 750 миллионов гривен - это почти полтора миллиарда рублей. Выполнили работы всего лишь на 15 процентов. Теперь требуют еще 400 миллионов гривен.

На этом фоне заместитель министра инфраструктуры Украины Руслан Олейник написал заявление об уходе. Хотя и обмолвился, что к указанным проектам лично он отношения никакого не имел. А укрытия, по сути, уже и не нужны. То, что надо защищать, российская армия уже уничтожила. Опять Украина вкладывает деньги в воздух.

У правоохранительных органов Украины много других дел. На часе вопросов правительству министр внутренних дел доложил, что фактически завершено расследование дела об удержании заложников в пыточной в Петропавловской Борщаговке под Киевом. Под арестом там остаются исключительно местные жители, вышедшие на протест против произвола людоловов: "Во-первых, указанное помещение официально использовалось Национальной гвардией. Во-вторых, никаких 40 заложников, как и погибшего, конечно, там не было. В-третьих, полицейские и гвардейцы сработали профессионально. Мы не допустили пострадавших, тем более погибших во время акции".

На Украине шутят: страну с официальным визитом скоро посетит Владимир Зеленский. Находясь уже долго за рубежом, он пожаловался, что Илон Маск опять ограничил скорость работы терминалов "Старлинк", вследствие чего отменились все запланированные с их использованием атаки. Маск в полемику не полез, а обвинения просто отверг.

А еще в Сеть попали вот такие кадры: до отъезда из страны главарь режима провел встречу с деятелями культуры в трапезном храме Киево-Печерской лавры. Среди награжденных орденами оказалась актриса эротического жанра Даша Астафьева - за весомые творческие достижения.