Танки - на прямой наводке. Выстрел. Еще один. Попадание в развалины, где прятались националисты. Следом прилет по пункту управления беспилотниками. Это кадры из Харьковской области. После мощного наката бронетехники штурмовикам удалось ворваться и взять под полный контроль село Котовка. Сожжены траншеи, склады с провизией и амуницией. И теперь у бандеровцев, кто не попал в зону поражения, одна тарелка картофельного концентрата на пятерых. Другой еды нет. Как нет никаких шансов запросить ротацию. Все дороги отрезаны. Спать приходиться на брезенте. Наемникам из Латинской Америки еще повезло. У них хотя бы есть одеяла. Обычные солдаты ВСУ о таких сказочных условиях могут только мечтать. Брошенные под Дружковкой, они умирают от голода, ранений и ежедневных массированных ударов нашей артиллерии.

Кошек, которые прибились с окрестных хуторов, националисты давно уже съели. Госпиталь полон тяжело больных. Американские наемники, отправленные на подкрепление, в таком комфорте воевать не захотели. Сбежали через две недели.

Вот из Дружковки уходит еще одна группа. Бои в городе - ожесточенные. На поверхности бандеровцы практически не появляются. Тут же атакует дрон или миномет. Поэтому те из боевиков, кто еще жив, прячутся под землей.

Заводские бомбоубежища еще советских времен и трубопроводы. Вот как выглядят подземные опорные пункты ВСУ. Видно, что сами националисты истощены и измучены. И судя по черным лицам, в бункерах нет нормальной вентиляции. Несколько таких блиндажей уже захвачены нашими штурмовиками.

Окончательное бегство ВСУ из Дружковки - только дело времени. Как, впрочем, и из всей агломерации. Первыми на запад уже потянулись местные чиновники. Стало известно, что 90 процентов работников Славянской администрации из города уже уехали. Во Львов и Днепропетровск.