"Не забудьте зонт и лодку": Москву ждет сильнейший дождь с 1967 года

В пятницу, 13 ноября, синоптическая ситуация в Центральной России обусловлена влиянием теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном по имени "Роми". Он принесет в Москву и Московскую область дождь, которого в середине ноября не было почти 60 лет.

Как рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в авторской колонке для ИС "Вести", после 16-17 часов в столичном регионе начнется дождь: "Не забудьте зонт и, пожалуй, лодку".

В "ночь великого дождя", с 21.00 13 ноября до 06.00 14 ноября на каждый метр площади московской земли обрушится до 28 литров дождевой воды. Тишковец уточняет, что это 54% от всей месячной нормы. Совокупный объем воды, который выльется на Москву, сопоставим с объемом примерно 290 Черкизовских прудов.

Однако к утру субботы, 14 ноября, разгул стихии закончится. Погода возьмет курс на постепенное улучшение: будет облачно с неустойчивыми прояснениями, температура днем составит не более четырех градусов тепла.

Воскресенье обещает быть относительно погожим, неуверенно выглянет солнце, осадки маловероятны. В течение дня термометры будут показывать до пяти градусов выше нуля.

Ранее синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин предупреждал, что в предстоящие выходные Московскую область накроют дожди, сильный ветер, снег, а местами даже образуется гололед. В ночь на воскресенье погода станет практически зимней, предупреждал эксперт.

До того директор Гидрометцентра России Юрий Симонов отмечал, что нельзя исключать, что в Москве и Подмосковье предстоящая зима окажется такой же снежной, как предшествовавшая. Тогда в столичном регионе вырастали почти метровые сугробы.