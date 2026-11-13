Министерство юстиции России расширило перечень организаций, признанных нежелательными. Его пополнили партия "Дроа!"* (Грузия) и "Фонд Чарльза Кеттеринга"* (США).

Деятельность грузинской партии "Дроа!"* за несколько дней до этого была признана нежелательной в России. Эта организация активно поддерживает киевский режим, а ее члены декларируют русофобские лозунги.

Наряду с этим Генеральная прокуратура сообщила о признании нежелательной в России деятельности британской неправительственной организации Eurovision Mission to Europe*. Под видом религиозной деятельности эта организация активно поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ) и собирает средства для бандеровцев.

Ранее заместитель председателя думского комитета по безопасности Анатолий Выборный напомнил: признание какой-либо организации нежелательной в России влечет за собой множество запретов. Гражданам следует быть внимательнее, поскольку финансирование такой организации наказуемо. Например, платная учеба в Йельском университете* может обернуться последствиями — как административными, так и уголовными.

Тем временем продолжается ужесточение условий для осужденных релокантов и иностранных агентов, скрывшихся от правосудия за рубежом. В России официально установлена предельная величина ежемесячного гуманитарного пособия, которое родственники таких лиц вправе получать с их замороженных счетов.

* организация, признанная нежелательной в России