Невеста Тимати похвасталась шикарной фигурой после пластики, устроив откровенную фотосессию на Мальдивах

Возлюбленная рэпера Тимати Валентина Иванова наслаждается отдыхом на Мальдивах. Модель отправилась на роскошный курорт вместе с музыкантом, их маленькой дочерью, матерью артиста и его детьми от предыдущих отношений. В перерывах между семейными заботами девушка нашла время для эффектной фотосессии на пляже.

В личном блоге Валентина опубликовала серию пикантных снимков, на которых предстала в миниатюрном бикини приглушенного розового оттенка. Купальник подчеркнул стройную фигуру модели и ее пышную грудь, которую она ранее увеличила с помощью пластической хирургии.

Для съемки Иванова выбрала необычный реквизит — огромного надувного единорога. Устроившись на нем посреди тропического пейзажа, избранница Тимати принимала эффектные позы, демонстрируя результаты работы пластических хирургов.

Образ модель дополнила легкой повязкой на бедрах и солнцезащитными очками. Волосы Валентина убрала назад, сделав акцент на фигуре. Судя по опубликованным кадрам, молодая мама вполне довольна своей внешностью.

(Фото смотрите на сайте "ТВ Центра")

Напомним, Иванова не скрывает, что прибегала к услугам пластических хирургов. Впервые она увеличила грудь еще до беременности. Однако после рождения дочери, по словам модели, положение имплантов изменилось, из-за чего ей потребовалась повторная операция. Валентина рассказывала, что вновь обратилась к специалистам в Москве, чтобы скорректировать результат предыдущего вмешательства.