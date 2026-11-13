Москва и Чэнду подписали программу сотрудничества на 2027-2029 годы

С 11 по 13 ноября 2026 года в китайском городе Чэнду прошли Дни Москвы, сообщает mos.ru.

Программа объединила деловые встречи, форум, образовательные обмены, спортивные соревнования и культурные мероприятия, став площадкой для укрепления партнерских отношений между двумя городами и развития российско-китайского сотрудничества.

11 ноября состоялось подписание программы сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством города Чэнду на 2027-2029 годы. Документ подписали министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин и мэр города Чэнду Чэнь Шупин.

Программа предусматривает расширение взаимодействия в экономике, туризме, здравоохранении, социальной защите, образовании и гуманитарной сфере. Стороны намерены продолжить обмен опытом и развивать совместные проекты.

В рамках Дней Москвы состоялся форум "Москва – Чэнду: стратегические ориентиры и новые горизонты взаимодействия", посвященный перспективам сотрудничества в экономике, технологиях и гуманитарной сфере. Участники пленарной сессии "Москва – Чэнду: новые возможности торгово-экономического и технологического партнерства" обсудили развитие инвестиционного взаимодействия, поддержку бизнеса, модернизацию городской инфраструктуры и внедрение современных технологий.

Сергей Черемин отметил высокий уровень торгово-экономических связей Москвы и Китая. По итогам 2025 года товарооборот достиг 97 миллиардов долларов, а за первые шесть месяцев 2026 года - 56 миллиардов долларов. В Москве работают более 300 китайских компаний и предприятий.

Отдельная сессия была посвящена культурно-гуманитарному сотрудничеству. В центре внимания оказались университетские и молодежные обмены, музейные и музыкальные проекты, сохранение культурного наследия, развитие туризма и природоохранные инициативы.