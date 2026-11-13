Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас снова продемонстрировала свои поверхностные знания. На этот раз чиновницу подвела так называемая "ловушка Громыко".

Прибыв на неформальный саммит Евросоюза в Дублине, Каллас при общении с журналистами заявила о намерении Брюсселя в общении с Москвой выдвигать максимальные требования. Глава евродипломатии попыталась сослаться на министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, который якобы говорил, что "сначала надо предъявить угрозы и ультиматумы, потому что потом всегда найдутся те, кто предложит нечто, чего у вас не было" (цитата по ТАСС).

В действительности нет никаких подтверждений того, что указанная цитата принадлежит Громыко. Описываемый этой фразой прием часто предлагают авторы зарубежных курсов по переговорным практикам. "Ловушкой Громыко" его называют лишь потому, что он соответствует реноме советского министра: дипломат получил прозвище "Мистер "Нет" за непреклонную позицию и отказ от компромиссов, способных ущемить интересы его страны.

Невежество Каи Каллас отмечал ранее чрезвычайный и полномочный посол России Константин Долгов. Он назвал верховного представителя ЕС по иностранным делам глупой и непрофессиональной: "Каллас наговорила на свою отставку давно".

Помощник президента России Владимир Мединский предложил организовать Кае Каллас индивидуальный ликбез по истории. Так доктор исторических наук отреагировал на абсурдное утверждение главы евродипломатии о том, что Россия за последние 100 лет якобы напала на 19 государств.