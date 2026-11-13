Кот Ларри с Даунинг-стрит нашел виновника глобального сбоя Microsoft

Проблемы в работе сервисов Microsoft, начавшиеся вечером 12 ноября, затянулись на 13 часов. Жалобы поступили из 74 государств, причем сбои затронули даже правительственные организации и органы власти.

Лишь после 14 часов по московскому времени 13 ноября в Microsoft объявили о завершении восстановительных работа, хотя и признали, что "периодические проблемы могут сохраняться".

Вице-президент Microsoft Чарльз Ламанна заверил, что случившееся не связано с хакерской атакой или иных "злонамеренных действий". Причина происшествия пока неясна.

То, с чем не могут пока справиться айтишники, оказалось под силу котику. Четвероногий обитатель резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит обнаружил виновника. В социальных сетях от имени кота Ларри появилась публикация: фотография котенка, вцепившегося зубами в провод, с подписью "Причина сбоя Microsoft раскрыта".

Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) нашла позитив в масштабном сбое сервисов Microsoft, сообщает ТАСС. Эксперты порекомендовали интернет-пользователям отвлечься от компьютеров, коль скоро ситуация к этому располагает, и сделать что-нибудь полезное для своего здоровья. Например, чтобы "сохранить здоровье в режиме офлайн", можно сделать упражнения на растяжку, прогуляться и пообщаться с другими людьми вживую.