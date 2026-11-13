Мерц назвал участников новых переговоров по Украине от Европы

От Европы участие в переговорах с Россией, Украиной и США будут принимать те же политики, которые ездили в Абу-Даби 10-11 ноября. Об этом объявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

Как заявил германский политик, "совершенно ясно", что его страна будет участвовать в новых переговорах. Также участие примут представители тех европейских стран, которые ранее проводили с американцами и украинцами консультации в Абу-Даби, пишет Bild.

Премьер-министр Польши Дональд Туск, в свою очередь, подтвердил в соцсетях, что американские переговорщики Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер после визита в Москву рассказали европейцам о своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным. По словам Туска, "поздно вечером (12 ноября) на военном аэродроме в Дублине состоялись переговоры с участием представителей США, Великобритании, Польши, Германии, Франции, Италии и институтов ЕС".

Тем временем научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин скептически высказался об участии европейцев в переговорах. Как указал эксперт, "экономически Европа уничтожена", причем руками нынешних руководителей ЕС, а в переговорном процессе Европа будет фигурировать "в качестве одного из блюд на столе".

Тем временем переговоры по новой архитектуре безопасности в Европе обрастают слухами. Появились публикации о том, что Россия якобы выдвинула условием договоренности с европейцами отказ Финляндии от членства в НАТО. Однако в Кремле заверили: ничего подобного Москва не заявляла.