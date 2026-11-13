"Крестный отец ИИ" выступил с отчаянным предупреждением: "Он захватит мир за три года!"

Нобелевский лауреат Джеффри Хинтон, которого называют "крестным отцом" искусственного интеллекта (ИИ), предупредил о серьезной угрозе, которую представляет собой ИИ для человечества.

Как пишет The Daily Telegraph, Хинтон убежден, что "сверхумный искусственный интеллект захватит мир в течение следующих трех лет и убьет человечество, если его не остановить".

Свои опасения ученый донес до европейских лидеров на неформальном саммите в Дублине. Хотя политические вопросы вновь выходят на первый план, темой мероприятия является развитие ИИ и сопутствующие вопросы.

Хинтон в 2024 году разделил Нобелевскую премию по физике с Джоном Хопфилдом за фундаментальные открытия и изобретения, позволяющие проводить машинное обучение с использованием искусственных нейронных сетей. В частности, Хинтон изобрел метод автономного поиска свойств данных и идентификации определенных элементов в изображениях.

Ранее Хинтон уже предупреждал о рисках, сопряженных с развитием ИИ. Ученый также выражал сомнения в том, что человечеству удастся замедлить развитие искусственного интеллекта из-за конкуренции между странами и компаниями.