Российские бойцы в ходе специальной военной операции нанесли новые удары беспилотными летательными аппаратами по объектам на Украине, задействованным в интересах врага.

Как уточняет в пятницу, 13 ноября, Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, поражены электроподстанции ПС-110 и ПС-330 в населенном пункте Шостка и поселке Воронеж Сумской области. Эти объекты обеспечивали функционирование предприятий украинской оборонки по выпуску дронов и комплектующих к ним. Также указанные подстанции питали логистические центры, в которых хранится военное имущество неприятеля.

Кроме того, на переходе морем поражен сухогруз, который доставлял в порт Черноморск военные грузы.

Угодили под удары ВС России и два железнодорожных локомотива в районе станции Сербка Одесской области. Эти тягачи использовали для транспортировки грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ.

Атаки российской армии носят ответный характер — это удары возмездия за попытки укронацистов бить по мирному населению и гражданской инфраструктуры России. Такой ответ оказался весьма чувствительным для Украины. Главарь киевского режима Владимир Зеленский признался, что страна стоит на пороге самой сложной зимы за все время конфликта: каждая электростанция в той или иной степени пострадала от ударов ВС России.

Бывший помощник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предупредил: сокрушительные удары возмездия российских военных по объектам на Украине приведут к полному коллапсу, как только начнутся зимние морозы. По словам украинского политолога, "большие города будут уничтожены, они будут нефункциональны".