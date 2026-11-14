Ефрейтор Олег Зайков нёс боевое дежурство на наблюдательном посту, обеспечивая прикрытие своего подразделения от воздушных ударов противника. Заметив вражеский беспилотник, Зайков метким выстрелом сбил дрон, который потерял управление и упал в поле. Грамотные действия ефрейтора предотвратили атаку украинских боевиков.

Старший лейтенант Сергей Булкин в ходе ведения воздушной разведки с помощью беспилотника, обнаружил позицию запуска ударных дронов и укрытие военнослужащих ВСУ. Булкин передал на командный пункт координаты цели и скорректировал огонь артиллерии. В результате было уничтожено антенное оборудование, склад БПЛА и вражеский расчёт. Благодаря профессиональным действиям старшего лейтенанта, боеготовность киевских радикалов на этом участке фронта существенно снизилась.