Сбил вражеский дрон: подвиг ефрейтора Зайкова

Ефрейтор Олег Зайков нёс боевое дежурство на наблюдательном посту, обеспечивая прикрытие своего подразделения от воздушных ударов противника. Заметив вражеский беспилотник, Зайков метким выстрелом сбил дрон, который потерял управление и упал в поле. Грамотные действия ефрейтора предотвратили атаку украинских боевиков.

Старший лейтенант Сергей Булкин в ходе ведения воздушной разведки с помощью беспилотника, обнаружил позицию запуска ударных дронов и укрытие военнослужащих ВСУ. Булкин передал на командный пункт координаты цели и скорректировал огонь артиллерии. В результате было уничтожено антенное оборудование, склад БПЛА и вражеский расчёт. Благодаря профессиональным действиям старшего лейтенанта, боеготовность киевских радикалов на этом участке фронта существенно снизилась.