Ночью 14 ноября в небе над Россией сбили 29 беспилотников

Минувшей ночью над территорией России сбито 29 украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны.

Атаке подверглись пять регионов и акватории двух морей – Чёрного и Азовского. Средства ПВО сработали в Белгородской, Брянской, Тульской, Ростовской областях и в Московском регионе.

В Ростовской области в результате падения БПЛА повреждено здание гостиницы. В Белгородской области три человека погибли при падении дрона на частный дом.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала суток 14 ноября на подлёте к столице сбиты три дрона ВСУ.