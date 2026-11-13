Представителей Евросоюза никто пока на переговоры по урегулированию украинского конфликта не звал. На это указал в пятницу, 13 ноября, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик в своем "Макс"-канале высказался о проколе главы евродипломатии Каи Каллас, которая попыталась продавить свое видение переговоров с Россией. Как указал Медведев, чиновница "пишет, что должна представлять Евросоюз и что "русские ее не хотят видеть" в этом качестве".

Зампред Совбеза заявил, что Каю Каллас "вообще никто не хочет", однако отнюдь не потому, что она "жесткий переговорщик", а потому, что "она просто глупа".

Разговоры об участии европейцев в следующем раунде переговоров по Украине пошли с подачи американских переговорщиков. Эмиссары Вашингтона Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер после поездки в Москву заявили журналистам, что с президентом России Владимиром Путиным согласовано продолжение переговоров, причем при участии Европы.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментарий которой публикует официальный сайт внешнеполитического ведомства, заявила, что "данная тема в ходе переговоров с Уиткоффом и Кушнером в Москве не обсуждалась".

Тем временем чешский политолог Петр Друлак заявил в интервью Parlamentní listy, что даже руководство ЕС понимает, что Кая Каллас не годится на роль переговорщика, "потому что ни в Россию, ни еще куда-то для проведения серьезных переговоров отправлять ее нельзя". Эксперт также указал, что для европейского переговорщика весь функционал в переговорах по Украине сведется к формуле "Сиди и слушай, а потом передавай нам".