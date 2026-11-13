Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в работе "военного пакета" американской спутниковой системы Starlink сохраняется ограничение скорости. На это пожаловался в пятницу, 13 ноября, главарь киевского режима Владимир Зеленский.

Как заявил утративший легитимность президент Украины в соцсетях, министр обороны и главнокомандующий ВСУ доложили ему о взаимодействии с Соединенными Штатами по использованию Starlink Starshield. Однако по-прежнему "сохраняется ограничение скорости для наших сил на уровне 161 километр в час".

Американцы не дают ответа на запросы из Киева: "Четких объяснений пока нет". Зеленский велел МИД и Минобороны Украины плотнее взаимодействовать с Госдепартаментом, Пентагоном и SpaceX (компания, разработавшая Starlink), чтобы урегулировать ситуацию.

Тем временем бывший премьер-министр Украины Николай Азаров назвал запросы Зеленского бредом. Как написал политик в соцсетях, "когда команды переговорщиков в Абу-Даби говорили о мире, Зеленский потребовал, чтобы ему платили 10 лет за содержание 800-тысячной армии". Азаров указал на двуличие киевского режима, а также отметил его неспособность самостоятельно содержать такой контингент.

В Европе между тем всё чаще звучит недовольство неуемными аппетитами и неблагодарностью Зеленского. Независимый депутат датского парламента Якоб Харрис предложил датским властям поинтересоваться у своих избирателей и налогоплательщиков, готовы ли они терпеть это дальше, прежде чем "направлять еще больше денег в этот конфликт".